Juventusnews24.com - Koopmeiners rischia il posto in Juve Inter? Piano e idee di Thiago Motta per il big match di domenica

di RedazionentusNews24ilindiin vista del bigin programmasera all’Allianz StadiumSeconda panchina consecutiva per Teun? La notizia è nell’aria e chissà non possa essere confermata con il passare delle ore: il centrocampista olandese potrebbe essere escluso dai titolari anche per la sfida ditra.Al momento nulla di deciso,si prenderà tutto il suo tempo. Ma non è da escludere che possa optare per questa soluzione dopo che l’ex Atalanta non ha brillato particolarmente nell’ultimo periodo ma soprattutto per sfruttare un Douglas Luiz che appare in crescita.Leggi suntusnews24.com