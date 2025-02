Inter-news.it - Kolo Muani verso l’Inter: «Spero che il buon momento continui!»

Randalsarà prossimo avversario delin campionato. L’attaccante della Juventus ha riassunto i suoi primi momenti da giocatore bianconero su Sky Sport.SFIDA – La Juventus attende all’Allianz Stadiumquesta domenica alle ore 20.45. I bianconeri hanno ottenuto per la prima volta con Thiago Motta tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Ilè positivo e coincide con il derby d’Italia, che quindi sarà caldissimo. Simone Inzaghi e i suoi non possono sbagliare, anche il Napoli ha lo scontro diretto con la Lazio nel sabato di A.prima di Juventus-Inter!, nuovo bomber della Juventus, ha detto questo: «Ho parlato con l’allenatore, ho parlato anche con i miei compagni e mi trovo molto bene con tutti. Francamente mi sento bene in questo, si lavora molto, ma lavoro bene.