Kolo Muani tra PSG e Juventus: il francese esce allo scoperto sul suo futuro. L'annuncio dell'attaccante

Kolo Muani tra PSG e Juventus: il francese esce allo scoperto sul suo futuro ancora di proprietà dei parigini

Nell'intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato in vista della sfida in programma domenica sera tra Juventus e Inter anche del suo futuro. Le sue dichiarazioni.

«Mi fanno molto piacere le parole di Giuntoli, vuol dire che ho fatto una buona impressione. Sono molto contento di aver riportato il sorriso e questo non solo mi rende felice ma mi spinge a lavorare ancora di più. Per il momento il futuro non mi preoccupa. Mi godo soltanto il momento e spero di fare ancora di più.»