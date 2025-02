Internews24.com - Kolo Muani sfida l’Inter: «È un derby, l’occasione per mostrare quello di cui siamo capaci. Ecco cosa dovremo fare»

di RedazioneL’attaccante della Juventus, Randal, ha voluto dire la sua in vista delladi domenica in campionato controIntervistato da Sky Sport in vista di Juventus Inter, il nuovo attaccante dei bianconeri, Randal, ha espresso le sue considerazioni per la superdi domenica sera all’Allianz Stadium. Il giocatore francese ha parlato pure di come stanno andando le sue prime settimane con la maglia bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni.DOMENICA? – «E’ una grande, grandissima. E’ un. Bisogna prepararsi al meglio ed èche stiamo facendo in questi giorni. Penso che domenica sarà una grande partita, la migliore occasione perdi cuinon solo ai nostri tifosi ma a tutti quelli che guarderanno la partita.