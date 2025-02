Ilnapolista.it - Kolo Muani: «Quando è uscita la notizia dell’interesse della Juve, Donnarumma ha iniziato a provocarmi e cantarmi l’inno»

Randal, attaccantentus in prestito dal Psg, ha raccontato in un’intervista a Sky Sport un aneddoto riguardante il suo ex compagno di squadra, Gigio: «laha»«Dalache avrei firmato con lahaa scherzare, a., Mi cantava, poi mi ha assicurato che, conoscendo bene l’Italia, mi ci sarei trovato bene. Ho ascoltato i suoi consigli, mi sono sentito subito a mio agio e ho preso la decisione di venire alla».ha anche spiegato quali sono, secondo lui, le differenze tra Serie A e Ligue 1:«Francamente mi sento molto bene, si lavora molto qui. È un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1.