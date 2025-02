Juventusnews24.com - Kolo Muani lancia la sfida all’Inter: «È un derby, ai nostri tifosi prometto queste due cose»

Nell'intervista rilasciata a Sky Sport Kolo Muani ha parlato anche della sfida in programma domenica sera tra Juventus e Inter. Le sue dichiarazioni.

INTER – «È una grande partita, grandissima. E' un derby. Bisogna prepararsi al meglio ed è quello che stiamo facendo in questi giorni. Penso che domenica sarà una grande partita, la migliore occasione per mostrare quello di cui siamo capaci non solo ai tifosi ma a tutti quelli che guarderanno la partita. Starà a noi di mostrare il nostro livello più alto, sudare la maglia per portare a casa i tre punti»