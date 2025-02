Inter-news.it - Kolo Muani: «Juventus-Inter grande sfida! Vogliamo tre punti»

Randalnon ha solamente parlato del suo ambientamento nel mondo bianconero su Sky Sport. L’attaccante ha guardato anche allatra.DERBY – Randalsta vivendo un momento più che positivo con lanonostante sia arrivato da poco dal PSG in Francia. L’attaccante ha fatto il suo esordio contro il Napoli al Diego Armando Maradona e nelle ultime quattro partite ha segnato cinque gol. Due doppiette con Empoli e Como, che tra l’altro hanno portato seiai bianconeri. Domenica ci sarà l’all’Allianz Stadium e sarà un match decisivo per entrambe le squadre. Simone Inzaghi e i suoi lottano per lo scudetto, Thiago Motta invece insegue il quarto posto per la Champions League., a pochi giorni dalla gara, ha detto: «E’ una, grandissima.