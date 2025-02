Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, via all’operazione riscatto: a breve nuovi contatti col PSG, svelate le prossime mosse

di RedazionentusNews24, via: acol PSG, il Corriere dello Sport oggi in edicola ha svelato leL’arrivo alladi Randalha stravolto le gerarchie per quanto riguarda l’attacco. Il francese, sbarcato a Torino con la formula del prestito secco, in poco tempo ha convinto proprio tutti.Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport la strategia del mercatoper la prossima estate è chiara: acquistare a titolo definitivo il francese dal PSG e mettere alla porta Dusan Vlahovic, cercando di racimolare la somma più alta possibile a dodici mesi dalla scadenza.Leggi suntusnews24.com