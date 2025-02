Juventusnews24.com - Kolo Muani a Sky: «Con l’Inter l’occasione per mostrare quello di cui siamo capaci. Contento di essere qui, sul futuro…»

di Redazione JuventusNews24a Sky Sport: le dichiarazioni dell’attaccante arrivato in prestito secco dal PSG sulla sfida controe sul futuro. Cosa ha dettoRandalè intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di domenica tra Juventus e Inter. Le sue dichiarazioni.JUVENTUS – «Sta andando tutto più che bene, sono contentissimo diqui. Sono stato accolto molto bene, come in una grande famiglia. Ho parlato con l’allenatore, coi capitani, mi trovo bene con tutti i miei nuovi compagni. Francamente, mi sento proprio bene. Si lavora molto, ma si lavora bene. E’ un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1. Qui si lavora molto di più, si fatica di più, il calcio è molto più tattico. Ho fatto un ottimo debutto, i miei compagni di hanno molto aiutato, mi hanno dato i palloni giusti e io ho saputo sfruttarli a dovere.