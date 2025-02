.com - Kendrick Lamar e SZA in Italia: come acquistare i biglietti per il Grand National Tour 2025

Il Grand National Tour di Kendrick Lamar e SZA arriva in Europa e l'Italia è tra le tappe più attese, scopri dove! Per la prima volta insieme nel nostro Paese, i due artisti si esibiranno il 2 agosto allo Stadio Olimpico di Roma, offrendo uno spettacolo imperdibile per tutti i fan dell'hip-hop e dell'R&B. I biglietti per il concerto di Kendrick Lamar e SZA a Roma sono disponibili online su Ticketmaster, Ticketone e altri circuiti ufficiali.