Kendrick Lamar a Roma | scatta la corsa ai biglietti

Il 2 agosto 2025 la Capitale si tingerà dei colori del rap più puro.e SZA arriveranno allo Stadio Olimpico diper un’unica, imperdibile data del loro Grand National Tour. Leggi anche: – Stadio Olimpico, capienza e mappa settori >>La coppia artistica formata dae SZA è una delle più interessanti del panorama musicale attuale. Dopo aver collaborato al successo del Super Bowl LIX, i due artisti portano in Italia il loro progetto congiunto, presentato per la prima volta proprio durante l’halftime show., fresco vincitore di ben cinque Grammy Awards per il suo ultimo album “Gnx”, è uno dei rapper più influenti della sua generazione. I suoi testi profondi e le sue performance carismatiche lo hanno reso un’icona della cultura hip hop.