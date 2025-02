Juventusnews24.com - Kelly Juve, bocciato dopo la prova con il PSV? «Non si esclude che Thiago Motta lo sostituisca così»: la rivelazione verso l’Inter

di RedazionentusNews24, l’ingleselain Champions contro ilin vista del match con: le ultimeSecondo il Corriere dello Sport, la prestazione offerta da Lloydcontro ilnon avrebbe convinto. Non positiva la gara dell’inglese, reo di aver marcato troppo “dolcemente” Perisic sull’azione dell’1-1.Esecondo il quotidiano, in casasi guarda anche a possibili alternative qualora Cambiaso non recuperi per la sfida con. Ecco quindi che l’opzione più probabile sarebbe quella di rivedere McKennie nel ruolo di terzino sinistro.Leggi suntusnews24.com