Kekko Modà | Giuntoli e Spalletti mi invitarono a un allenamento post-scudetto; lì scoprii che sarebbero andati via

Il frontman del gruppo musicale, Francesco "Kekko" Silvestre, che attualmente è in gara a Sanremo 2025, ha rilasciato un'intervista a Calciomercato.com in cui ha spiegato come è nata la sua fede calcistica per il Napoli. Prima volta allo stadio: «Milan-Napoli: andammo in vantaggio con un gol di Careca, poi perdemmo 1-4. C'era anche Maradona. Mio padre mi metteva il giornale nelle scarpe per proteggermi dal freddo, il Napoli veniva a giocare a San Siro sempre d'inverno. Non è stata una gran partita, però era bello svegliarsi la domenica mattina con l'idea di andare allo stadio». Che ricordi hai di quella partita? «Quando segnavano i rossoneri si alzavano tutti in piedi, io mi sentivo piccolo e impotente.