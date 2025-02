Sololaroma.it - Kayode al Brentford, l’entourage rivela: “Alla Roma piaceva”

Leggi su Sololaroma.it

Non c’è spazio per altri temi se non l’imminente match che attende laal Do Dragao. Squadra chiamata ad una prova di forza importante contro il Porto, nell’andata di un play-off di Europa League snodo cruciale della stagione giallorossa, vista l’eliminazione in Coppa Italia ed un campionato che la vede in grande ritardo. Febbraio però è anche il mese dei retroscena del mercato invernale, come quello di Paixao per l’attacco, o quello che avrebbe potuto vedere Michaelcon la maglia giallorossa.L’ormai ex terzino della Fiorentina si è trasferito alper 500mila euro di prestito più 17,5 milioni di diritto di riscatto, e così ha parlato il suo entourage, nella persona di Andrea Ritorni, a Sportitalia: “È molto contento. Dopo aver ringraziato i Viola è andato in un’altra gran bella società, con un centro sportivo meraviglioso e uno stadio unico.