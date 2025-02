Lettera43.it - Katia Follesa: età, ex compagno, figlia, spettacoli 2025 e Sanremo

Cabarettista, attrice, speaker e presentatrice., sul palco del Festival dicome co-conduttrice della terza serata, vanta un’esperienza ultraventennale sulla scena nazionale, durante la quale ha calcato il palco di numerosi show di Rai, Mediaset e in streaming. Celebre il suo sodalizio con Valeria Graci, iniziato a Zelig e ripreso nel 2024 dopo oltre 10 anni di separazione per via di un litigio professionale. A partire da marzo, le due infatti saranno in giro per i teatri d’Italia con Ma non dovevamo vederci più? che le porterà a Milano, Verona e Roma, solo per citarne alcuni. Nella vita privata, ha avuto una lunga relazione con Angelo Pisani del duo Pali e Dispari, con cui ha una.La carriera di: gli sketch in tivù e il rapporto con Valeria Graciin uno scatto sui social (Instagram).