Lettera43.it - Kamala Harris candidata governatrice della California, gli elettori dem dicono sì

Leggi su Lettera43.it

Da quando ha perso le Presidenziali contro Donald Trump, sono iniziate le speculazioni sul futuro di. L’ipotesi più accreditata è che l’ex numero due di Joe Biden si candidi anel 2026 al posto di Gavin Newsom, a cui la legge vieta un terzo mandato. A tal proposito, un sondaggio condotto da Emerson College Polling/InsidePolitics/The Hill, ha evidenziato che la sua candidatura sarebbe sostenuta dal 57 per cento deglidemocratici.Nettamente staccati gli altri possibili candidati democraticiGavin Newsom e(Getty Images).L’ex deputata Katie Porter, che nel 2024 ha lasciato la Camera dei Rappresentanti per presentare un’infruttuosa candidatura al Senato, segue con il 9 per cento di sostegno. Poi l’ex presidente dell’Assemblea dello StatoAntonio Villaraigosa e la luogotenenteEleni Kounalaki, entrambi dati al 4 per cento.