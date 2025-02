Kallas | No accordi su spalle di Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.30 "Qualsiasi soluzione rapida sull'Ucraina è un affare sporco che abbiamo già visto in passato, ad esempio a Minsk, e non funzionerà. Non fermerà le uccisioni e la guerra continuirà". Queste le parole dell'Alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri, Kaja, al vertice ministeriale della Nato. "Non è una buona tattica negoziale con cedere tutto ancora prima che le trattative siano iniziate. L'appeasement non ha mai funzionato", ribadisceper la quale "nessun accordo preso alle nostre" funzionerà.