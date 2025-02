Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Inter: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Il Derby d’Italia è di fondamentale importanza sia per i nerazzurri, che proveranno il sorpasso sul Napoli capolista, che per i bianconeri, in lotta per un posto in Champions League.vssi giocherà domenica 16 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bianconeri sono molto attardati dai rivali storici, undici punti, ma devono comunque concentrarsi sul quarto posto, che al momento dista due punti. La squadra di THiago Motta va alla ricerca della terza vittoria consecutiva, cosa mai accaduta in questo campionato. La qualificazione in Champions League non può e non deve essere assolutamente fallito.I nerazzurri sono riusciti a rimediare la rovinosa sconfitta contro la Fiorentina nel recupero di campionato prendendosi la rivincita sui viola nell’ultima gara ed ora si trovano ad un solo punto dalla capolista Napoli.