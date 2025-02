Tvplay.it - Juventus, svolta improvvisa: lascia subito i bianconeri

Non si è ancora concluso il mercato in uscita della. Giuntoli piazza un’altra cessione: ha già svuotato l’armadietto.E’ già andata in archivio la vittoria ottenuta martedì ai danni del PSV Eindhoven, nell’andata dei playoff di Champions League. La, ora, ha messo nel mirino il big match di domenica sera contro l’Inter, seconda in classifica a -1 dal Napoli. Un test importante per il tecnico Thiago Motta, intenzionato a dare continuità agli ultimi risultati positivi e a risalire in classifica. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dal canto suo, sta continuando a lavorare al fine di cedere i giocatori fuori dal progetto bianconero.– TvPlay.it (Ansa)Are Torino durante la sessione invernale del mercato sono stati Danilo, Arthur e Nicolò Fagioli.