Juventus, non solo Zirkzee: un altro pupillo di Motta nel mirino

Lanon ha perso di vista, divenuto una riserva allo United. Neldi Giuntli anche undi.Sarà la cessione di Dusan Vlahovic a finanziare la nuova rivoluzione targata. I bianconeri, alla luce delle complicazioni emerse nella trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno e mezzo, hanno cominciato a mettersi alla ricerca di un possibile acquirente per il serbo. Già stabilita, poi, la strategia che il club seguirà allo scopo di sostituirlo al meglio: il primo passo consisterà nel cercare di trattenere Randal Kolo Muani, il secondo nell’acquisto di Joshuadal Manchester United., non: undinel– TvPlay.it (Ansa)Il 23enne olandese ha faticato ad imporsi in Premier League, andando incontro a numerose prestazioni negative che lo hanno fatto finire neldella tifoseria: appena 3 le reti siglate in 24 apparizioni complessive.