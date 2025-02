Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Del Sole conferma: «Progetto molto interessante, è utile per questo motivo»

Juventus Next Gen, Del Sole conferma: «Progetto molto interessante, è utile per questo motivo»

di Redazione Juventus News24

Juventus Next Gen, Del Sole sulla seconda squadra: tutte le dichiarazioni dell'ex bianconero

L'ex calciatore della Juventus Next Gen Ferdinando Del Sole, attualmente in forza al Giugliano in Serie C, ha parlato a News.Superscommesse.it per analizzare la sua esperienza in bianconero.

PAROLE – «Credo sia un progetto molto interessante, che aiuta i giovani a confrontarsi con un calcio più competitivo. Ho avuto la fortuna di far parte della Juventus Next Gen e so quanto sia utile per la crescita dei ragazzi che vogliono arrivare in alto».