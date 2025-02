Inter-news.it - Juventus-Inter, un big dalla panchina! La probabile formazione

Thiago Motta al lavoro per definire i dettagli in vista del derby d’Italia trache si terrà a Torino domenica prossima. Dubbi diper il tecnico bianconero, al suo secondo derby contro la sua ex squadra. DUBBI – A poco più di tre giorni dal derby d’Italia traall’Allianz Stadium, Thiago Motta prepara la gabbia per l’attacco dell’. Il tecnico delladovrà fare delle scelte e valutare le condizioni di Cambiaso, non proprio al meglio. Il difensore bianconero sente ancora un fastidio alla caviglia. Chi invece è sicuro di restare ai box è Kalulu, oltre ai solti assenti quali Bremer, Milik e Cabal., sorpresacome all’andata– Davanti a Di Gregorio, Motta potrebbe schierare la coppia formata da Gatti e Veiga, con Weah e Savona come esterni.