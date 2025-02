Inter-news.it - Juventus-Inter, Thuram l’unico nodo per Inzaghi! Probabile formazione

è un match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2024-2025: di seguito ladi Simone.LA SFIDA –sarà il secondo confronto stagionale tra le due compagini della stagione 2024-2025. Il primo si è concluso con un pirotecnico 4-4, mettendo in luce le fragilità difensive della squadra nerazzurra nella primissima parte dell’annata. Nel frattempo, i meneghini sono cresciuti in termini di intensità e solidità difensiva, avvicinandosi maggiormente a quel “tipo ideale” ravvisato con costanza nella scorsa stagione., ladi:LE SCELTE – InSimonespera di poter recuperare Marcusdal primo minuto. Il fastidio muscolare che ha costretto il francese a uscire nel primo tempo della sfida vinta contro la Fiorentina per 2-1, nella circostanza dell’ultimo turno di Serie A, tiene con il fiato sospeso il mondo nerazzurro.