Juventus-Inter si gioca in infermeria: Thiago Motta sorride, nuovo allarme per Inzaghi

Pochi giorni a, le ultime sulle probabili formazioni: come stanno gli acciaccati, maggiori preoccupazioni nella lunga vigilia per il tecnico nerazzurroCi si avvicina a un weekend che potrebbe essere fondamentale per la corsa Champions e per la lotta scudetto. Due match su tutti svettano in cartellone. Al sabato, Lazio-Napoli all’Olimpico. Domenica sera, all’Allianz Stadium, il derby d’Italia, con tantissimi destini intrecciati.siinper– Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Cresce, inevitabilmente, l’attesa per il confronto tra bianconeri e nerazzurri, che sino tantissimo. La Juve, rinfrancata dalle ultime tre vittorie di fila, vuole confermare i segnali di crescita e lanciare un segnale nel big match per eccellenza.