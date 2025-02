Inter-news.it - Juventus-Inter, numeri e rivalità: Derby d’Italia a -4

sarà la prossima grande sfida dei nerazzurri. Domenica, alle ore 20.45 sarà ila chiudere la serata di Serie A.è il big match del venticinquesimo turno di Serie A. Sarà la partita numero 253 tra le due squadre. Complessivamente 112 vittorie per la, 77 per l’e 63 pareggi. Il prossimo incontro del 16 febbraio 2025, promette di essere un’altra sfida cruciale nella lungatra queste due giganti del calcio italiano. Storicamente, laha avuto il sopravvento negli scontri diretti, ma l’harotto questo dominio vincendo la Serie A nel 2021, dopo un lungo digiuno. Arompere il dominio bianconero è stato proprio Antonio Conte da allenatore dell’, storica bandiera della. Negli ultimi anni, le partite tra le due squadre sono state particolarmente combattute: nel 2021, l’vinse 2-0 a San Siro, mettendo un’ipoteca sullo scudetto, mentre nel 2022 la Juve si impose 2-0 in casa.