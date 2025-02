Inter-news.it - Juventus-Inter, Motta spera in un ‘recupero lampo’. La situazione – TS

si disputerà domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium alle ore 20:45. Il tecnico bianconero Thiagopotrebbe recuperare un titolare per il derby d’Italia.IL PUNTO –è una sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2024-2025. I bianconeri si presentano al match con l’obiettivo di scavalcare la Lazio al quarto posto in classifica,ndo di sfruttare il fatto che i biancocelesti dovranno fronteggiare il Napoli all’Olimpico. Per farlo, la squadra di Thiagoproverà a recuperare il suo titolare sulla fascia sinistra, quell’Andrea Cambiaso che ha seriamente rischiato di perdere nell’ultima finestra invernale di calciomercato., Cambiaso e il programma dei bianconeriLA– Secondo quanto riferito da TuttoSport, Cambiaso punta al rientro nel match contro i nerazzurri.