Juventus Inter il punto sugli infortunati | Motta recupera Cambiaso? Decisivo un dettaglio

di Redazione, Andreasarà presente nel derby d’Italia? Saràun: ecco qualeSecondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono aggiornamenti significativi riguardo le condizioni di Andreain vista della partita di campionato tra, prevista per domenica sera presso l’Allianz Stadium. Nella mattinata di oggi, il difensore ha continuato ad allenarsi separatamente dal gruppo, il che mette in serio dubbio la sua partecipazione al grande incontro.Nella giornata di domani, il club effettuerà ulteriori valutazioni presso le strutture della Continassa per monitorare la situazione del calciatore. Lo staff medico bianconero valuterà attentamente come l’esterno risponde agli sforzi fisici. Se i risultati di questa verifica non saranno completamente rassicuranti, la decisione finale sarà quella di non rischiarlo, optando per un suo ritorno in previsione del match di ritorno di Champions League contro il PSV, che si svolgerà Mercoledì 19 febbraio.