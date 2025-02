Internews24.com - Juventus Inter, i bianconeri si caricano: messaggio motivazionale nella settimana del derby – VIDEO

di Redazione, isiin previsione deld’Italia, ecco ildel match dell’Allianz Stadiumè la prossima gara in programma, il match di cartello della giornata din Serie A che inizierà domani sera. Bene, i rivali di Simone Inzaghi arrivano all’appuntamento in programma domenica con il morale a mille. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)In modo particolare, il giocatore Renato Veiga ha sfornato una grande prestazione nell’ultima gara contro il PSV, emozionando tutti i tifosicon un’esultanza rivolta alla Curva sud prorpio durante il match. Ilè stato riproposto dalla Vecchia Signora sui propri social mostrando come il difensore portoghese si sia già ben integrato a Torino.