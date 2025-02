Rompipallone.it - Juventus, difensore nei guai: sei mesi di carcere, patente revocata e automobile confiscata

Leggi su Rompipallone.it

Arrivano brutte notizie in casa: seidiper ilcone automobile confiscata.Dopo la vittoria di misura nel match di andata dei play off di Champions League contro il PSV, in casala testa è già rivolta alla gara di campionato contro l’Inter. Domenica, all’Allianz Stadium, la squadra di Thiago Motta vuole centrare la quarta vittoria consecutiva, dando continuità al momento dei bianconeri. Intanto, però, non arrivano buone notizie per ildi proprietà della Vecchia Signora., seidie multa per Rugani: era ubriaco alla guidaDaniele Rugani, exdellaattualmente in prestito all’Ajax, è stato condannato oggi da un giudice di Torino per guida in stato di ebbrezza. Ilè stato condannato a seidi arresto con la condizionale e a pagare una multa da duemila euro.