Juventusnews24.com - Juve Inter, nerazzurri in ansia per le condizioni di un big: derby d’Italia a rischio? Cosa succede e le ultimissime sulle sue condizioni

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, un protagonista della formazione di Simone Inzaghi è ancora in forte dubbio per ildi domenica seraSono giorni di grande attesa e grandeper Simone Inzaghi. Il tecnico dell’è alle prese con un’infermeria che presenta nomi pesanti in vista diche si giocherà domenica, 16 febbraio alle 20:45. Uno dei giocatori più in vista da questo punto di vista è Marcus Thuram. L’attaccante francese è uscito per un problema alla caviglia nel corso dell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina. Ieri l’attaccante è stato sottoposto agli esami strumentali, che hanno dato buone notizie all’, Marcus Thuram ha svolto nel pomeriggio esami clinici che hanno escluso lesioni alla caviglia. Persiste un po’ di dolore, il francese si è quindi allenato a parte.