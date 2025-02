Juventusnews24.com - Juve Inter, il tifo nerazzurro sarà presente o no all’Allianz Stadium? Comunicato ufficiale e tutti i motivi dietro questa decisione

di RedazionentusNews24, ilorganizzatoha preso unain merito alla propria presenza sugli spalti dell’Allianzper il big match di domenica: arriva la notaLa Curva Nord dell’ha preso unain merito alla propria presenza in vista di, in programma domenica, 16 febbraio alle 20:45. Ilorganizzatonon ci. L’annuncio è arrivato attraverso undel Secondo Anello Verde, che ha annunciato le ragioni della propria assenza per il Derby d’Italia.ILDEL SECONDO ANELLO VERDE – «I gruppi del Secondo Anello Verde comunicano che non saranno presentiin occasione della partita di domenica prossima. La nostra voglia di esserci sempre, a qualunque costo, non può certamente piegarsi a delle modalità di vendita dei tagliandi assurde, priva di ogni minima forma di considerazione e rispetto nei confronti delorganizzato.