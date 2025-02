Juventusnews24.com - Juve Inter, doppio infortunio in attacco per Inzaghi? Importanti aggiornamenti in vista del big match

di RedazionentusNews24inper? Tutti gli ultimisulle condizioni dei giocatoriDa Sky Sport arrivanosulle condizioni di Thuram e di Arnautovic, attaccanti dell’ancora alle prese con i vari infortuni indella sfida contro la: le dichiarazioni di Barzaghi.PAROLE – «Quello che ci viene riferito è che sia lui che Arnautovic sono in miglioramento. Domani potrebbe tornare in gruppo l’austriaco mentre su Thuram possiamo dire che il tempo per recuperarlo c’è».Leggi suntusnews24.com