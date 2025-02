Internews24.com - Juve Inter, Cambiaso recupera per il derby? Arriva il verdetto definitivo! Come sta l’esterno di Thiago Motta

di Redazione, Andreper ild’Italia? Eccore il, vediamostadell’exè alle porte e proprio in previsione del match l’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Andrea. Parliamo del talento dei rivali fuori da fine gennaio per un infortunio alla caviglia tornato sul più bello praticamente sul gong del mercato.dellavuole provare are per il big match di domenica sera all’Allianz Stadium contro l’e, dovesse tornare a disposizione, potrebbe rientrare immediatamente nel giro dei titolari.Motta (ex nerazzurro oggi tecnico della Vecchia Signora) potrebbe quindi poter nuovamente contare sul proprio esterno proprio contro Lautaro Martinez e compagni.