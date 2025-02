Internews24.com - Juve Inter, Cagni svela: «Attento Thiago, così Inzaghi vuole vincere. In attacco schiererei…»

di Redazioneè alle porte e Gigiprepara la gara, ecco comebattereMotta, inpoi schiererebbe un preciso big bianconero Gigiha parlato a TMW Radio per analizzare il momento dellasoffermandosi sull’bianconero in previsione della partita contro l’di domenica.SU– «Vlahovic non è nelle corde dell’allenatore, non ha senso che giochi. L’allenatorepalloni raso terra, i cross non arrivano e quindi non ha senso far giocare Vlahovic. Io farei 4-3-3 con Yildiz a sinistra e Conceicao a destra mettendo Vlahovic al centro dell’. L’come vince le partite? Cerca di andare sulle corsie laterali e riempie l’area di cross. Se ho la fortuna di avere due giocatori che saltano l’uomo e mi portano superiorità numerica devono giocare sugli esterni per poi mettere palloni in area di rigore.