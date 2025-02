Sport.quotidiano.net - Juve, Douglas Luiz si candida per l’Inter. E Giuntoli si gode Hancko

Bologna, 13 febbraio 2025 – Iniziano ad arrivare i primi dubbi di formazione per Thiago Motta. Qualche giocatore sta mandando segnali importanti e i titolarissimi rischiano, soprattutto uno. Da un lato c’è lo svantaggio di dover prepararein pochi giorni dato il playoff di Champions, con necessità di gestire e ruotare dato anche il ritorno tra meno di sette giorni, dall’altro ci sono le buone risposte di chi ha giocato un po’ meno. E sono confortanti. Nessuno avrebbe mai potuto pensarlo a inizio stagione, ma a rischiare è Teun Koopmeiners. Poi c’è Mbangila, che ogni volta che viene chiamato in causa risponde presente e il gol di martedì potrebbe valere undici milioni di euro. Derby d’Italia e dei veleni. La madre di tutte le sfide fra polemiche infiniteinsidia Koop Pochi giorni per Thiago Motta per prepararentus-Inter, rispetto al collega Inzaghi che non ha avuto il playoff Champions.