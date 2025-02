Spazionapoli.it - Juan Jesus, il Napoli ha fatto la sua scelta: riguarda il futuro

Calciomercatoultimissime – Arrivano novità in merito al possibiledi: il contratto in essere con il difensore ex Roma e Inter è valido fino al prossimo 30 giugno.Le ultimissime notizie in casasono certamente poco confortanti: gli stop messi a referto dall’infermeria di Castel Volturno (Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e David Neres, ndr), unito a un calciomercato di gennaio che non ha completato l’organico a disposizione di Antonio Conte, complicano e non di poco le idee per gli azzurri. In ogni caso, contro la Lazio i partenopei sono chiamati a dare un segnale importante dopo gli ultimi due pareggi di fila contro la Roma e l’Udinese, a prescindere da tutte le difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti.Per la sfida contro la Lazio, in programma per sabato alle ore 18:30, allo stadio Olimpico, è previsto un cambio di modulo per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana (clicca qui per leggere le ultime di formazione).