Jhoanna, si cerca nella Martesana. Un testimone: "Era molto agitata". Al setaccio le carte sequestrate

Continuano le ricerche del corpo diNataly Quintanilla, la babysitter di 40 anni uccisa dal compagno Pablo Gonzalez Rivas, 48enne, ora estese lungo il Naviglioche scorre non lontano dal monolocale di piazza dei Daini in zona Bicocca dove la coppia conviveva da sei anni. È il nuovo elemento che spunta dalle indagini sull’omicidio volontario avvalorato da un dettaglio inedito: l’uomo, in carcere per il delitto e l’occultamento di cadavere, si è allontanato in auto dall’abitazione anche la mattina del 25 gennaio, poche ore dopo aver ucciso la compagna. A partire dalle 9 e per circa un’ora ha vagato, probabilmente verso la periferia, per poi rientrare a casa. Poi, solo nel tardo pomeriggio (sempre in auto) si è diretto verso l’area di Cassano d’Adda dove, per giorni, le ricerche hanno interessato carabinieri, vigili del fuoco e droni.