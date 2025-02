Liberoquotidiano.it - JFK - Un caso ancora aperto

JFK UNRaimovie ore 21.10 Con Kevin Costner, Tommy Lee Jones e Jack Lemmon. Regia di Oliver Stone. Produzione USA 1991. Durata: 3 ore e 20 minuti LA TRAMA Due anni dopo l'assassinio di Kennedy, Jim Garrison, procuratore di New Orleans riapre ile scopre parecchi nidi di vipere. In tanti volevano la pelle del presidente. Da frange impazzite della CIA agli esuli cubani anticastristi. L'inchiesta durerà sette anni facendo crollare molte ipotesi del rapporto Warren che aveva indicato Lee Oswald come unico responsabile dell'omicidio. PERCHE' VEDERLO perché 30 anni fa Oliver Stone era tra i primi dieci a Hollywood. Certo in tre ore di spettacolo sparacchia in tutte le direzioni e non poche volte a salve (tra i sospetti tira in ballo mezza America).