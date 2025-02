Jenna Ortega sarebbe in lizza per un importante ruolo nel MCU

Leggi su Cinefilos.it

inper unnel MCUGrazie ai ruoli di spicco nel revival di Scream, nella serie Mercoledì di Netflix e nel sequel Beetlejuice Beetlejuice dello scorso anno,sta rapidamente diventando una delle giovani attrici più richieste di Hollywood, quindi probabilmente non sarà una sorpresa sapere che sembra sia corteggiata anche dai Marvel Studios. Già in precedenza era stato riportato che laera stata presa in considerazione per unda supereroe, ma Daniel Richtman riferisce ora che l’attricestata presa in considerazione per undescritto come “” nel Marvel Cinematic Universe.Vale sempre la pena di notare che la Marvel incontra molti talenti, ma se laè effettivamente entrata in trattative per un progetto imminente, c’è una buona probabilità che i trade entrino in possesso della storia prima di troppo tempo.