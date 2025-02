Ilrestodelcarlino.it - Jazz e tributo ai Beatles nel weekend del Noi

Il grandecantato e suonato sul lungomare. Accade a Cesenatico, dove domani sera, alle 22, al Noi Lounge Music Club, i riflettori saranno tutti per il Nicoletta Fabbri5et, con un repertorio composto da autori tra cui George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter e resi poi celebri dalle voci inconfondibili di Nat King Cole, Doris Day, Peggy Lee, Ella Fitzgerald. Sul palco si esibiranno la talentuosa voce di Nicoletta Fabbri sarà accompagnata da Gabriele Zanchini al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e Alessandro Fariselli al sax. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare di fronte al palco. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico.