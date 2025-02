Movieplayer.it - Jasmine Trinca è una magistrata che indaga su traffici sessuali nel nuovo film di Francesca Archibugi

Illusione, questo è il titolo del dramma di, farà luce suie sulle dinamiche che si sviluppano tra giovani donne fragili e uomini di potere senza scrupolisarà la protagonista di Illusione,diincentrato suiinternazionali. L'attrice si calerà nei panni di una coraggiosachesu un giro di prostituzione con ramificazioni nel Parlamento Europeo. Le riprese prenderanno il via a marzo in centro in Italia e, come rivela Variety, il budget previsto per il progetto, prodotto da Fandango con Rai Cinema e la comagnia belga Tarantula, si aggira sui 7 milioni di euro. Ilad alto tasso drammatico riuniràdopo la mastodontica serie La storia, evento televisivo del 2023.