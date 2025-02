Oasport.it - Jasmine Paolini può perdere una posizione nel ranking WTA: chi può superarla a Doha

La corsa dinel torneo di singolare femminile dei Qatar Open 2025 di tennis si è fermata agli ottavi di finale: l’azzurra, accreditata adella quarta testa di serie, è uscita contro la lettone Jelena Ostapenko.Nell’ultimo aggiornamento delWTA, datato lunedì 10 febbraio, la tennista italiana si trovava al numero 4 del mondo, ma a causa dell’eliminazione subita non è ancora certa di confermare il piazzamento lunedì prossimo, con il rilascio della classifica del 17 febbraio.Ala toscana lo scorso anno era uscita al primo turno, guadagnando 10 punti, che scarterà lunedì 17: con l’eliminazione agli ottavi, invece,ne conquisterà 120, incassandone 110 netti, salendo da quota 5288 a quota 5398.L’azzurra al momento conferma la quarta, ma potrebbe essere superata dalla statunitense Jessica Pegula, la quale, in caso di approdo in finale a, si porterebbe a quota 5511: alla nordamericana servono altre due vittorie in Qatar per sopravanzare l’italiana.