Liberoquotidiano.it - "Jannik Sinner è una vittima": clamoroso Djokovic, esplode la guerra sporca del tennis

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il pianeta delcontinua a dividersi fraiani e perfidi accusatori diil Magnifico. Tema: la colpevolezza, o l'innocenza, del più forte del mondo nell'affaire Clostebol che sarà chiuso definitivamente il 16 aprile prossimo con l'arbitrato presso il TAS di Losanna. In quell'occasione, da iesini Qatar dove disputerà dal 17 febbraio l'Atp 500 di Doha, sarà assolto oppure squalificato per uno o due anni. Gradita la presa d'imposizione in favore didella PTPA, la ProfessionalPlayers Association nata nel 2019 su iniziativa di Noleper tutelare i giocatori professionisti. Nelle intenzioni non solo i big che guadagnano milioni di dollari ma soprattutto coloro che si trovano oltre la 100esima posizione del ranking Atp e faticano a sostenersi nel circuito.