James Marsters | l’attore di Spike risponde al reboot della serie Buffy – l’ammazzavampiri

Leggi su Cinefilos.it

dialparla del riavvio di, ma non vuole rivelare dettagli., in onda dal 1997 al 2003, racconta le vicende di(Sarah Michelle Gellar), un’ammazzavampiri scelta per combattere vampiri e demoni che sfida la tradizione formando un gruppo affiatato di amici per aiutarla a proteggere Sunnydale.interpretava, un vampiro che era anche uno degli amori di. La, creata da Joss Whedon, è andata in onda per 7 stagioni su The WB e UPN, e ha ottenuto un punteggio dell’85% su Rotten Tomatoes.ha risposto aldiin un video condiviso su Instagram. Ha dichiarato che non spettava a lui discutere del progetto e che, nell’interesse del successo del, avrebbe taciuto sui dettagli.