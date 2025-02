Ilgiorno.it - Iva Zanicchi premio alla carriera a Sanremo 2025: la Brianza come casa e l’amore con Fausto Pinna

Leggi su Ilgiorno.it

, 13 febbraio– Questa sera Ivariceverà ildurante la terza serata del Festival di. Originaria di Ligonchio ma dida decenni in, la cantante (ma anche presentatrice e protagonista della politica) ha ricordato: "Sono passati 60 anni dal mio primo festival di. Nel 1965 io ero al festival di, per cui quando ritirerò questo, quando ritirerò ilsarà fatale che io rivivrò tutta la mia vita, perché io sono nata qua, poi ho fatto tante cose chiaramente, ho avuto anche dei successi grazie a Dio fuori da, ma qui c'è il cuore". Iva, di origini reggiane, da tempo ha scelto la Lombardiasua. Insieme al compagno scomparso l’anno scorso, il produttore discografico, avevano trovato nellail luogo perfetto per condurre una quotidianità lontana dai flash.