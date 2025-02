Veneziatoday.it - Iuav porta in mostra le opere e i progetti del laboratorio di arti visive

Leggi su Veneziatoday.it

Si svolge nel fine settimana laconclusiva delavanzato didell’universitàdi Venezia, tenuto da Cesare Pietroiusti in collaborazione con Francesco Nordio. L'esposizione - dal titolo Ssshhh. I’m not gonna say it girl, I’m just thinking about it I’m not gonna.