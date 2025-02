Inter-news.it - Italia U23, le convocate di Zorri: tre calciatrici dell’Inter in lista

L'Femminile U23, nei prossimi giorni, partirà per la Francia in vista dell'amichevole di Clairefontaine. Tra ledi, presenti anche alcuneWomen. NAZIONALE – L'Femminile U23 è pronta a scendere in campo per il primo impegno del 2025. Giovedì 20 febbraio alle 14 le azzurrine affronteranno la Francia a Clairefontaine. Il match contro le pari età sarà la quarta amichevole stagionale, dopo la vittoria in Spagna e i pareggi contro Germania e Belgio. Il tecnico Tatianaha convocato 23, che si raduneranno nella serata di domenica 16 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tre leWomen a disposizione del tecnico federale.L'ELENCO DELLEPortieri: Viola Bartalini (Arezzo), Beatrice Beretta (Napoli Femminile), Astrid Gilardi (Como Women);Difensori: Sara Caiazzo (Sassuolo), Federica D'Auria (Lazio), Aurora De Rita (Sassuolo), Marika Massimino (Ternana Women), Nadine Sorelli (Milan), Chiara Robustellini (Inter), Martina Zanoli (Lazio)Centrocampiste: Melissa Bellucci (Napoli Femminile), Valentina Gallazzi (Sassuolo), Giorgia Arrigoni (Milan), Ginevra Moretti (Napoli Femminile), Matilde Pavan (Inter), Martina Tomaselli (Inter);Attaccanti: Nicole Arcangeli (Sampdoria), Alice Corelli (Roma), Victoria Marie DellaPeruta (Fiorentina), Margherita Monnecchi (Eibar), Elisa Pfattner (Neulengbach), Monica Renzotti (Milan), Noemi Visentin (Lazio)