Frosinonetoday.it - Isola del Liri, “Love is in the hair”

Leggi su Frosinonetoday.it

L'amministrazione comunale diDeladerisce all'iniziativa "La Banca dei capelli" per donare trecce con cui la Asl di Frosinone realizzerà parrucche oncologiche. Il Comune organizza l’evento “is in the” per il giorno 23 febbraio alle ore 16.30 presso il Teatro Stabile “C.