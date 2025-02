Dilei.it - Isola dei Famosi, Alfonso Signorini verso la conduzione: l’indiscrezione

Leggi su Dilei.it

pronto al raddoppio. Secondo alcune indiscrezioni, i vertici di Mediaset avrebbero deciso di affidare al conduttore del Grande Fratello un altro popolare reality di Canale 5: l’dei. Archiviati i nomi di Veronica Gentili e Diletta Leotta, l’ex direttore di Chi sarebbe in pole position per raccogliere il testimone di Vladimir Luxuria.approda all’dei?Il futuro sorride ad. Nonostante gli ascolti altalenanti del suo Grande Fratello, Mediaset sarebbe decisa a puntare su di lui per la prossima edizione de L’deiarriva da Dagospia, fonte piuttosto attendibile: “Quello che pochi sanno è che dalle parti di Cologno Monzese circola una pazza idea, quella di affidare adanche lade L’dei“si legge sul portale.