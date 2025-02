Ilgiorno.it - Irruzione alle case popolari “Assolto“ mentre è barricato

Alla fine, quando hanno capito che la trattativa era a un punto morto, hanno fatto. Hanno fatto saltare la porta di casa sua dietro alla quale si erae l’hanno messo al sicuro, portandolo in ospedale. Quattro ore e mezza di tensione, i materassi e i teloni pronti dei vigili del fuoco nel caso si lanciasse dal terzo piano come aveva minacciato, una cinquantina di uomini fra polizia, ambulanze e pompieri. La polizia che ha mobilitato anche reparti speciali in tenuta antisommossa e le squadre dell’antiterrorismo. Una strada chiusa al traffico per tutta la mattinata. Alla fine il blitzdi via Vespucci e un uomo di 52 anni portato fuori a forza. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari dal giorno prima, quando aveva dato in escandescenze all’ospedale San Gerardo di Monza, a Villa Serena, dove si trovava per alcune terapie.